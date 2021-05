Verissimo, le veline Shaila e Mikaela spiazzano tutti: "Lo faremo per l'ultima volta". Silvia Toffanin senza parole

29 maggio 2021 a

“Si chiude un cerchio importante e speciale della nostra vita”: le veline Shaila e Mikaela – ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 - hanno annunciato con emozione e malinconia la fine della loro esperienza a Striscia la Notizia. Le due, infatti, si esibiranno per l’ultima volta sul bancone del tg satirico il 12 giugno.

Shaila e Mikaela, inoltre, sono già state ribattezzate “veline da record” per aver partecipato a ben 900 puntate di “Striscia”. Più di qualsiasi altra coppia prima di loro. E non solo. Le due, infatti, sono anche le prime due veline ballerine e perciò in questi anni si sono cimentate in stacchetti e coreografie molto difficili. Dopo aver dato l’annuncio del loro commiato, le veline hanno ammesso di avere tanti sogni nel cassetto.

No manca però un po’ di ansia: “C’è un po’ di paura, perché a Striscia la Notizia siamo sempre state protette”, hanno confessato le veline, che poi hanno aggiunto: “Adesso diventiamo indipendenti”. Parlando della loro lunga permanenza nel tg satirico, hanno detto: “Antonio Ricci ci ha dato tanta fiducia”. Se sono rimaste così tanto a Striscia è perché hanno davvero molto talento. Le due, ballerine di professione, hanno decisamente alzato il livello e la concezione stessa di velina. Dopo i primi 2 anni al tg satirico il loro rinnovo è stato inaspettato. E lo è rimasto anche successivamente.

