Paolo Bonolis, "ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi": faraonico rinnovo con Mediaset, Rai spappolata ancora

30 maggio 2021 a

a

a

E alla fine arrivò il rinnovo. A firmare un nuovo contratto è Paolo Bonolis e lo firma, naturalmente, con Mediaset. La notizia arriva da TvBlog, che rende noto come mister Avanti un altro abbia di nuovo detto "sì" al Biscione. Secondo quanto si apprende, resterà a Cologno Monzese almeno per i prossimi tre anni, ancora tre stagioni televisive.

"La più grande str***a che ho sentito in 11 anni". Bonolis sconcertato: l'agghiacciante risposta dell'iraniana

Un rinnovo che arriva subito dopo che erano iniziate a circolare indiscrezioni su un Bonolis in Rai, che lo avrebbe cercato come prossimo direttore artistico per il Festival di Sanremo dopo aver incassato il "no" da parte di Amadeus per una terza edizione consecutiva. Secondo TvBlog, nel rinnovo di Bonolis avrebbe ovviamente giocato un ruolo chiave Pier Silvio Berlusconi, con la sua incontenibile capacità persuasiva.

Paralizzato dopo il gioco dei rulli di Ciao Darwin: "Chi rischia il processo", accuse gravissime contro Mediaset

E che cosa farà, Bonolis, nei prossimi tra anni a Mediaset? Sempre il sito specializzato in televisione e dintorni fa sapere che il prossimo anno lo vedremo ancora al timone di Avanti un altro, il gioco a premi pre-serale in onda sulla rete ammiraglia, Canale 5. E ancora, a Bonolis verrà affidata una serie di prime serate domenicali sempre con Avanti un altro, le quali sarebbero già state messe in palinsesto per l'inizio del 2022.

"La mia vita distrutta da un gioco. E prima di farlo...". Ciao Darwin, in procura la drammatica accusa dell'uomo paralizzato: il caso deflagra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.