Avanti un altro, Paolo Bonolis terrorizzato: l'anziana valletta crolla a terra, panico in studio

31 maggio 2021 a

a

a

Grande paura ad Avanti un altro, ultima puntata dello show serale di Paolo Bonolis su Canale 5. Il panico si è scatenato quando un concorrente ha preso in braccio l’anziana valletta e si è messo a correre per lo studio. Inciampato, l'uomo è crollato a terra. La preoccupazione di tutti, conduttore Mediaset per primo, è stata per l'anziana signora, stesa sul pavimento e dolorante. Bonolis, in apprensione, le si è subito avvicinato: "Si è fatta male?", ha chiesto facendole sfilare il casco trasparente.

"La mia vita distrutta da un gioco. E prima di farlo...". Ciao Darwin, in procura la drammatica accusa dell'uomo paralizzato: il caso deflagra

L'incidente, colmo dei colmi, ha coinvolto un "esperto della corsa con la moglie in braccio". Il concorrente, per dimostrare la sua bravura e il suo talento decisamente particolare, ha deciso di prendere in braccio proprio la povera valletta. Quando i due sono caduti, lo sconcerto si è diffuso in studio: "C'è un prete?", ha domandato Bonolis mascherando l'apprensione con la sua consueta "cinica" ironia.

"Un cantiere fantasma". Bonolis e la cena con Conte prima dell'addio: "Che cos'ho capito quella sera"

"L’incidente di poc’anzi non ha portato a niente, grazie al cielo", ha spiegato poi lo stesso conduttore, spiegando che la signora nonostante la rovinosa caduta "è in perfette condizioni". "Si è schiuso un orizzonte per il signore - ha poi scherzato sempre Bonolis, rivolgendosi al concorrente -, che non farà più la corsa con la moglie, ma direttamente il lancio della medesima. Più tira lontano la moglie e più beve birra".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.