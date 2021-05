Forum, lo stop e le toccanti parole di Barbara Palombelli: "I ringraziamenti sono infiniti". E ora?

31 maggio 2021 a

Parola d’ordine riposo. La stagione di Forum finisce, dopo un anno intenso per Barbara Palombelli, che si divide tra il tribunale più famoso della televisione e gli studi di Stasera Italia, sempre su Rete 4. Ora arriva il momento dei ringraziamenti, necessari. Dovuti. “E’ stata la mia ottava stagione del programma e i ringraziamenti sono infiniti”, dice la Palombelli. Con lei adesso si ferma il tribunale di Canale 5. A settembre la nuova stagione televisiva, che gli autori inizieranno a preparare a stretto giro di posta. Dalle prime indiscrezioni torneranno - sempre a partire da settembre -. Forum e Lo sportello di Forum con Barbara Palombelli alla conduzione. Riconfermati anche i ragazzi del cast.

“Ci ritroveremo a settembre”, annuncia la padrona di casa. Per lei è stato, sicuramente, un anno ricco di soddisfazioni con l’arrivo sul palco dell’Ariston con un monologo tutto dedicato alle donne. Ne hanno parlato tutti, a marzo scorso, ed ancora oggi resta uno dei momenti più cliccati in Rete di questo Festival. Per la Palombelli adesso arriva il momento di andare in vacanza concedendosi un po’ di meritato relax. Anche per Forum, programma storico della televisione italiana, non è stato un momento facile in tempi di Covid con l‘ assenza di pubblico ed il distanziamento social anche in studio.

L’arrivo dell’estate manda in ferie anche i palinsesti con molti programmi che tirano il freno a mano: prima Pomeriggio 5 e Domenica Live e poi, Forum, Mattino 5 e tutti gli altri programmi. Uno stop necessario per ricaricare le batterie prima della ripartenza autunnale.

