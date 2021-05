Oggi è un altro giorno, frecciata del figlio a Gigliola Cinquetti: "Fantastica, quando c'era", gelo in studio

31 maggio 2021 a

Gigliola Cinquetti, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, si è complimentata con i Maneskin per la vittoria agli Eurovision, la gara che anche lei vinse nel 1964 con Non ho l'età. La cantante, però, ha spiegato che quando vi partecipò la seconda volta, nel 1974, fu censurata: "Cantavo un brano dal titolo Sì. In Italia era in corso il dibattito sul referendum per l’abrogazione della legge sul divorzio e si temeva che il mio titolo potesse influenzare il voto".

L'artista ha aggiunto che sicuramente non avrebbe avuto la forza di poter condizionare un simile voto, ma a distanza di anni ha ammesso: "Non me ne dispiaccio comunque, anche perché era un referendum abrogativo e votando 'Sì' si sarebbe abrogata la legge sul divorzio. Io all'epoca votai per il 'no'". La Cinquetti, poi, ha rivelato di essere stata invitata all'Eurovision quest'anno, ma la sua partecipazione è stata rimandata per via della pandemia. Così adesso spera di poter far parte degli ospiti nell’edizione italiana.

Nel corso dell'intervista, inoltre, sono intervenuti anche i figli di Gigliola, Giovanni e Costantino. Il più piccolo, Costantino, ha parlato di una mamma molto buona ma anche assente e più volte ha lanciato delle frecciatine: "Era una mamma fantastica, quando c'era". E infatti ha spiegato di dovere molto alla sua tata Vittoria. Ha raccontato di lunghe attese sveglio la notte aspettando di vederla tornare a casa. Gigliola, invece, ha detto di non averne mai saputo nulla.

