Game of Games, "catapultata in ospedale". Il retroscena di Simona Ventura mai raccontato prima

"Mi sono catapultata in ospedale quando è nato il suo primo figlio", Simona Ventura torna a parlare dell'amicizia con Totò Schillaci durante Game of games. Si tratta di un aneddoto che fa subito il giro della Rete. “La nostra amicizia è di lunga data, risale alle notti magiche di Italia 90”, racconta. Poi Super Simo parla degli Azzurri, ricordando i Mondiali del 1990. “Ero una giovane giornalista”, dice. Così, ripercorre con l'occasione, l'amicizia con Schillaci.

“All’epoca ero una giovane giornalista sportiva e sono andata nella clinica dove la moglie aveva partorito”. Arriva la risposta di Totò, che commette una gaffe: “Si, era nato il nostro primo figlio, Mattia… no, scusa, era Jessica!”. Risate su risate durante la puntata. “Se non lo ricordi tu, figurati io”, continua la Ventura. "E' colpa dell'emozione", ribatte Schillaci.

Per la Ventura, intanto, è un momento d'oro: la sua storia d'amore con Giovanni Terzi va benissimo. I due sono usciti allo scoperto un anno e mezzo fa all'incirca. Una storia nata per caso dopo una conoscenza a cena. Ora, più che mai, Simona e Giovanni sono unitissimi. La Ventura, dopo un passato glorioso in Rai, era uscita di scena. Poi con la partecipazione all'Isola dei famosi come concorrente (lei aveva condotto quel format ai tempi di Rai2) è tornata in pista. Promossa conduttrice da Maria De Filippi con Selfie, la Ventura ha fatto ritorno in Rai. Ed è lì che ha fondato le radici per un nuovo capitolo televisivo, sempre in grande spolvero. Sempre sulla cresta dell'onda. Super Simo è imbattibile.

