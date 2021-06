Marta Flavi, le clamorose parole su Maria De Filippi 31 anni dopo: "Penso che dovrei mandarle dei fiori"

Francesco Fredella 03 giugno 2021 a

Marta Flavia, la signora dei salotti tv del pomeriggio degli anni Novanta (il salotto nel dettaglio prendeva il titolo di Agenzia matrimoniale), torna a parlare. Ovviamente di Maurizio Costanzo, suo ex marito prima della storia d'amore con Maria De Filippi. La Flavi sposò il 7 giugno del 1989 Maurizio Costanzo, ma quel matrimonio durò poco: la separazione avvenne nel dicembre 1990 (e il divorzio nel 1994). Secondo il racconto della Flavi ci sarebbe, alla base di tutto, una presunta relazione clandestina di Costanzo con la giovane Maria De Filippi.

Ma non ci sono prove di quello che racconta l'ex conduttrice di Canale 5 in un'intervista a Oggi, la fine di quella relazione potrebbe essere stata dettata da una crisi comune a tante coppie. “Lei è la donna della mia vita, so che è quella che mi terrà la mano quando arriverà il mio momento”, aveva confidato in diverse occasioni Costanzo sulla De Filippi. E oggi sono una coppia molto unita, unica. E più che mai stanno vivendo un momento d'oro.

Marta Flavi, dopo anni, dice di aver chiuso con il passato e il rancore sembrerebbe come sempre morto e sepolto. Così, in nell'intervista al settimanale Oggi svela di voler tendere la mano alla De Filippi. “A volte penso che dovrei mandarle dei fiori”, confessa lasciando il dubbio se le sue parole siano un vero proposito di segnale di distensione oppure di provocazione", racconta. Poi dice di aver desiderato per anni un figlio. “Ho provato tanto: non l’ho mai accettato e questo è il vero dramma della mia vita", continua. Uno spaccato di vita che, fino a questo momento, aveva custodito gelosamente.

