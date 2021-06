Oggi è un altro giorno, "quando giravo film erotici...". Stefania Sandrelli, rivelazione da bollino rosso su Tinto Brass

11 giugno 2021 a

a

a

I primi film, il suo passato, la vita privata: Stefania Sandrelli si è raccontata in una lunga intervista a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai 1. L'attrice ha ricordato le sue esperienze da giovane nel mondo del cinema e dello spettacolo. In particolare ha raccontato che durante la prima pellicola girata, quando aveva appena 15 anni, divenne subito amica di tutte le attrici del set. Anche se poi si rese conto che avrebbe dovuto iniziare a essere più distaccata.

"Ancora la mia porca figura". Stefania Sandrelli, compleanno bollente: "Sono come Figaro", eccola oggi | Foto

Parlando, invece, dei film erotici in cui ha recitato, alcuni dei quali girati con Tinto Brass, ha rivelato: "Mi sono divertita molto, mi è piaciuto recitare e lo rifarei". Poi però ha ironicamente aggiunto: "Ora non potrei". Ricordando alcuni momenti del suo passato, poi, la Sandrelli ha detto di sentirsi ancora con Gino Paoli, suo grande amore da cui è nata anche una figlia: "Ci vogliamo molto bene".

"Sono positiva al Covid". Serena Bortone, scelta estrema: come si presenterà ai telespettatori di Oggi è un altro giorno

L'attrice ha ricordato come è iniziata la loro storia d'amore: "Lo sentii cantare la Gatta e quella canzone mi fece innamorare". Il loro rapporto però ha avuto degli alti e bassi, è stato piuttosto burrascoso. A tal proposito l'attrice ha parlato di una sua scenata di gelosia, durante la quale distrusse diversi oggetti a Gino: "Andai proprio a prendere quello che sapevo essere più caro per lui". Infine sull'amore di oggi, in maniera scherzosa ha detto: "Oggi vivo un po' di rendita".

"Era nata morta". Sanda Milo, sconvolgente rivelazione su sua figlia: "La hanno riconosciuta come un miracolo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.