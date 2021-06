L'aria che tira, Myrta Merlino chiude la stagione con queste parole: impensabile sfottò a Barbara D'Urso?

12 giugno 2021 a

Cala il sipario sulla stagione de L'aria che tira, il format di La7 dove Myrta Merlino è conduttrice e regina indiscussa. Ultima puntata ieri, venerdì 11 giugno. Un'ultima puntata che si è chiusa con i ringraziamenti, molto peculiari, proprio della Merlino. Già, perché congedandosi dal suo pubblico ha ringraziato tutti "col cuore". Proprio con quel "col cuore" che è un marchio di fabbrica di Barbara D'Urso. Sfottò? Omaggio? Puntura? Chissà...

Dunque, la Merlino ha ricordato come L'aria che tira ha dato voce alle "persone, quelle che nessuno ascolta, persone a cui abbiamo dato voce", ha ribadito. E per dimostrare che è stata data voce a tutti, ecco entrare in studio la signora Elisabetta, "la prima persona che si è seduta tra il mio pubblico". E ancora, parlando di tal Elisabetta la Merlino ha aggiunto: "Questa signora è il mio talismano, ha fatto con me tutte le puntate de L'aria che Tira dalla prima all’ultima. Quest’anno siamo state lontane ma io spero che l’anno prossimo venturo ci sarà anche lei".

Infine, i ringraziamenti di rito ai collaboratori e alla redazione. Il tutto mentre la Merlino parlava con una sua caricatura, rivolgendole una serie di domande per capire chi fosse l'autentica Myrta: "Quest’anno abbiamo riso insieme, ci siamo anche arrabbiati. Io mi arrabbio spesso, lo dice pure la Foria. Grazie alla redazione, alla regia, alla produzione: fanno un lavoro ‘pazzesco’, come dice Barbara Foria", ha concluso Myrta Merlino. Appuntamento a settembre, dunque, per la prossima stagione de L'aria che tira.

