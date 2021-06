Mugello, Alberto Matano: l'urlo al telefono che "non dimenticherò mai". Bimbo scomparso, racconto da lacrime

23 giugno 2021 a

a

a

“È vivo, lo abbiamo trovato, Nicola è vivo!”. È quanto ha esclamato Giuseppe Di Tommaso a telefono con Alberto Matano. Quest’ultimo è stato contattato da FQ Magazine per commentare il ritrovamento di Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi che era scomparso nella notte tra lunedì e martedì a Campanara, nel territorio comunale di Palazzuolo sul Senio. “Mi ha chiamato e mi ha detto quelle parole - ha svelato Matano - è stata una gioia indescrivibile, ancora non mi sono ripreso. Questa telefonata non la dimenticherò mai”.

"Attacco di panico", a un passo dal collasso prima di trovare Nicola: un caso incredibile, la rivelazione dell'inviato Rai

Per La Vita in Diretta e la Rai in generale si tratta ovviamente di motivo d’orgoglio: “Di Tommaso è da ieri sul posto per seguire il caso, stava girando con la troupe. Percorreva una strada per provare a risalire al percorso che avrebbe potuto fare il bambino - ha spiegato Matano a FQ Magazine - è sceso dall’auto per prendere una boccata d’aria, ha fatto dei metri da solo e ha sentito dei lamenti. Ha urlato più volte Nicola, il bambino ha risposto chiamando la mamma”.

Video su questo argomento Ritrovato Nicola, il bimbo scomparso nel Mugello. L'emozionante abbraccio con la mamma

Poi il ritrovamento, che sancisce una sorta di “pace” con gli inviati di cronaca nera, che finiscono spesso nel mirino della critica: “Dipende tutto come si fa, anche io ho imparato tanto in questi due anni. I colleghi de La Vita in Diretta sono appassionati, onesti e professionali. Abbiamo raccontato storie terribili e ancora senza verità, è bello finire con una notizia positiva”.

"Rumori e lamenti". Lo scoop della vita: chi è Giuseppe Di Tommaso, l'inviato di Alberto Matano che ha trovato il piccolo Nicola

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.