Amici, Giulia Stabile massacrata dalla madre in un'intervista: poi la stranissima smentita, disastro in famiglia

27 giugno 2021 a

a

a

Tiene ancora banco Giulia Stabile, la vincitrice di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Un talento straordinario, una ballerina che sta incantando il pubblico. Ma ora, Giulia, ha dovuto smentire una intervista che sua madre ha, o avrebbe, rilasciato a DiPiù, il celebre settimanale.

Mara Venier imbarazza Giulia di Amici: "Magari ora Sangiovanni...", cala il gelo a Domenica In

In questi casi è d’obbligo infatti il condizionale, poiché l’intervista che avrebbe fatto la mamma di Giulia al noto settimanale – a firma di Rolando Repossi – in realtà, secondo l’artista, non ci sarebbe stata. Nettissima la presa di posizione della Stabile: "Mia madre non ha mai fatto questa intervista". Dunque tutto inventato: possibile? O Giulia solo non ne era a conoscenza?

Domenica In, Mara Venier non ce la fa? "Lotto per esserci". Paresi facciale, un altro dramma

Nell'intervista, la madre spiega come lei e la figlia si vedano molto poco a causa degli impegni di Giuia. "La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta", avrebbe dichiarato. E ancora: "Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma ed il suo papà". Insomma, parole pesanti contro la figlia. Comunque sia, la signora giustifica Giulia attribuendo all'età le sue manchevolezze.

Dunque, una battuta anche sull'amore della figlia con Sangiovanni, nato proprio nella scuola di Amici: "Sempre in giro con Sangiovanni per lavoro", sospira la madre. E ci si chiede: quell'intervista esiste oppure no?

"Lui finge". Prego? Giulia Stabile, cannonata (molto intima) contro Sangiovanni: un caso ad Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.