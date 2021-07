Elisa Isoardi a Mediaset? "Nessuna volontà di usarla": chi le ha preferito Pier Silvio Berlusconi

01 luglio 2021 a

Per settimane si sono rincorse le indiscrezioni secondo cui Elisa Isoardi avrebbe avuto un futuro professionale a Mediaset dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. E invece alla fine non se n’è fatto nulla. Il perché lo ha spiegato direttamente Pier Silvio Berlusconi in fase di presentazione del palinsesto televisivo 2021-22. “Con la Isoardi non c’è nessun progetto specifico”, ha dichiarato il numero uno di Cologno Monzese.

“Nessuna preclusione - ha aggiunto - ma ad oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla. Ci sono già tantissimi volti”. Porta chiusa quindi, forse in maniera definitiva. Parlando invece dei big di Mediaset, Berlusconi ha dato delle notizie molto importanti. Innanzitutto su Maria De Filippi, sempre più punto di riferimento intoccabile: “Il contratto con lei è stato rinnovato e di questo siamo molto felici. Sarà una collaborazione più profonda anche con nuovi prodotti. Sulle novità c’è un po’ di riserbo, ci stiamo lavorando ma aspettiamo per dire di più”.

Per quanto riguarda Paolo Bonolis, Pier Silvio ha dichiarato che “siamo aperti a tutto ciò che vuole fare, abbiamo rinnovato il contratto anche con lui. Ha la certezza di Avanti un altro e alcune puntate la domenica sera. Sta lavorando a un nuovo prime time”. Infine sul pomeriggio della domenica di Canale 5 è rivoluzione: torna Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo, a seguire Verissimo con Silvia Toffanin.

