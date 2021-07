Pier Silvio Berlusconi, "cala la mannaia". Voci da Mediaset, un terremoto: salta la testa vip, cancellato uno storico programma?

07 luglio 2021 a

La Talpa è una delle novità più inaspettate ed elettrizzanti che Mediaset ha annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti televisivi della stagione 2021-22. Il reality condotto nelle precedenti e fortunate edizioni da Paola Perego tornerà su Canale 5, dopo che per anni è stato invocato in lungo e in largo dai telespettatori.

Dalla rubrica di Giuseppe Candela su Dagospia arrivano ulteriori dettagli: “Finalmente tornerà in onda nel 2022, ufficialmente dopo L’Isola dei Famosi, in primavera inoltrata. In realtà gira voce che l’arrivo del nuovo reality sia dovuto proprio alla debolezza de L’Isola dei Famosi che arranca da qualche stagione e che potrebbe, nonostante gli annunci e gli accordi, finire in soffitta prima del previsto”. Sarebbe una beffa per Ilary Blasi, che alla conduzione è stata promossa a pieni voti.

Innegabile, però, l’ultima edizione del reality dei naufraghi sia stata accolta con un po’ di freddezza da parte degli ascolti, che sono stati buoni ma al di sotto delle attese: colpa anche di un cast dai nomi poco altisonanti e che non ha saputo catturare più di tanto l’attenzione del pubblico. Chissà se Mediaset deciderà davvero di rinunciare all’Isola, ma con il ritorno de La Talpa tutto è possibile.

