Reazione a catena, Marco Liorni beffa i campioni: “Ca…”, il montepremi sfuma per due lettere

Gli Alambicchi, campioni di Reazione a catena, sono andati a un passo dalla vittoria del montepremi di serata. Anzi, più precisamente per due lettere sbagliate non hanno indovinato la risposta che valeva 25mila euro. Dopo essere arrivati al gioco dell’ultima parola con la cifra invidiabile di 100mila euro, i tre ragazzi hanno perso la metà a causa del dimezzamento avvenuto nella scelta delle parole.

Poi hanno scelto di dimezzare ulteriormente il montepremi per l’acquisto del terzo elemento: il montepremi di 25mila euro sembrava alla portata, per un attimo sia i campioni che i telespettatori hanno pensato che fosse fatta. Partendo da ‘lato’ e ‘libero’, gli Alambicchi hanno dato ‘campo’ come risposta: quest’ultima era assolutamente plausibile, ma Marco Liorni ha dovuto comunicar loro con grande dispiacere che purtroppo era sbagliata.

“Se vi dicessi ‘in un mondo che, prigioniero è’?”, ha dichiarato il conduttore di Rai1. A quel punto i campioni hanno capito che la risposta vincente era ‘canto’. “Peccato”, ha quindi chiosato Liorni, che si è comunque complimentato con i ragazzi e ha dato loro appuntamento alla prossima puntata.

