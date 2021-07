In Onda, Matteo Renzi si avvicina a Salvini: "Firmare i referendum sulla giustizia? Molto tentato", a quale banchetto si recherà

09 luglio 2021 a

a

a

Matteo Renzi firmerà i referendum sulla giustizia promossi dai Radicali e dalla Lega? “Sono molto tentato”, ha dichiarato il leader di Italia Viva nello studio di In Onda, dove è stato ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo (che stavolta era collegato da Genova, dove aveva intervistato Giuseppe Conte qualche ora prima della trasmissione). “Il giorno in cui dovessi firmare i referendum - ha aggiunto l’ex premier - mi direbbero che faccio come Matteo Salvini”.

“Spostate la riunione”. Renzi, sono matti questi grillini: capito quando vogliono azzuffarsi? Un clamoroso incrocio

Per questo ha aggiunto che, se dovesse convincersi a spostare la causa referendaria, allora si recherebbe eventualmente a un banchetto dei Radicali, non della Lega. Ma ciò non cambia che ultimamente le posizioni dei due Matteo si stanno incontrando sempre di più. Poi Renzi è entrato nel merito dei quesiti, ammettendo che “alcuni mi intrigano molto”: in particolare quello legato al tempo della separazione delle carriere, con la sottolineatura di essere favorevole al sorteggio per quanto concerne la composizione del Csm.

Video su questo argomento "La riforma Cartabia? Un compromesso, ecco le colpe di magistrati e grillini": Senaldi svela il ricatto sulla giustizia

Ovviamente il leader di Italia Viva ha affrontato anche la questione dell’ulteriore spaccatura interna al M5s dopo il via libera dato alla riforma della giustizia che smonta la legge di Bonafede sulla prescrizione: “I 5 Stelle sono messi maluccio. Stanno facendo tutto da soli, Grillo sta spaccando il suo movimento. Non ci soffro, ritengo abbiano fatto male alla politica e al Paese. Non mi interessa salvarli”.

Video su questo argomento Mario Draghi e la telefonata con Beppe Grillo sulla riforma della giustizia: così il premier ha distrutto il M5s

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.