Temptation Island, clamoroso colpo di scena al faló per Stefano e Claudia: "Si fa toccare"

Francesco Fredella 13 luglio 2021 a

a

a

Calci e pugni. Tensione alle stelle. Il terzo appuntamento con Temptation Island, il programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, riserva colpi di scena. Claudia Venturini e Stefano Socionovo, una delle coppie, si i sarebbero dovuti sposare ma tutto (forse per la pandemia) è slittato al 7 agosto. Claudia a scrive al programma perchè ha molti dubbi e incertezze. “Era da tanto che non mi sentivo così libera e spensierata. Ancora non mi manca”, racconta. Claudia, però, manda su tutte le furie perchè tocca il lato b di un tentatore: balla in modo sensuale e questo basta a far scattare la molla della gelosia.

"L'amore sporco". Manuela e Stefano, dettagli intimi disgustosi a Temptation

“Se ci avessi provato io, mi avrebbe tagliato una mano. Mi sa che non ha messo il rispetto nella valigia. Si fa toccare, si fa abbracciare… Sicuramente c’è altro”, si giustifica. Ovviamente il tentatore ci prova spudoratamente. Stefano, però, arriva all’ultimo falò usando una parola in codice con Claudia: scrive “PEH” sulla spiaggia. “Glielo avevo promesso che lo avrei scritto tutte le sere”, dice Stefano. E tutto fa pensare ad “un terribile presagio” perchè arriva quel video che lo fa andare su di giri. Arriva il colpo di scena al falò: Claudia piange appena arriva Stefano. Che confessa di esser rimasto molto ferito dagli atteggiamenti di Claudia, ma arriva la giustificazione: arriva la provocazione per vedere che tipo di reazione scatena. E, a quanto pare, serve per davvero: la coppia esce unita. Temptation island per loro è terapeutico.

"Sei uno schifo di persona". Stefano, rivelazione umiliante. E Manuela lo travolge

Ma facciamo un passo indietro. Lei aveva detto: “Ho scritto io a Temptation Island perché le cose tra di noi non sono andate bene e io ho paura, voglio capire le cose come andranno realmente. Nell’ultimo anno le cose tra noi sono cambiate, ho perso il lavoro e ci siamo trovati a passare molto tempo in casa. Lui è diverso, non è più presente come prima, è diventato polemico nei miei confronti e mi tratta come se fossi la figlia. Partecipo a Temptation Island perché la data del matrimonio si avvicina e io sono piena di paure”. Stefano invece aveva detto: “Lei mi accusa di essere cambiato ma chi è cambiata è lei, anche sul matrimonio io sono molto propositivo ma lei è come se rimandasse sempre. Io voglio sposarmi e non ho dubbi su questo, vorrei solo capire cosa ci sta succedendo”.

"Valentina doveva piangere". Che roba è questo 'fidanzato': ammette lo sfregio e la tentatrice scappa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.