Uomini e Donne, "era uomo ma ora è donna": la bomba sul tronista, di chi si tratta

"Era uomo, ora è donna", dicono dal quartier generale di Uomini e donne. Arriva una vera rivoluzione. La spifferata è di Dagospia, che annuncia una novità pazzesca: dopo il trono gay, sperimentato qualche anno fa da Queen Maria, arriva un transgender. Il sito di Roberto D’Agostino scrive: “La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa”.

La nuova edizione di Uomini e donne, che inizierà a partire da settembre 2021 vedrà un mix tra il Trono over e quello classico, dove ci saranno sempre quattro tronisti (due uomini e due donne). Intanto, la notizia sull'arrivo un transgender ancora non trova ufficialità. Però, potrebbe trattarsi di un vero e proprio esperimento che Maria De Filippi vorrebbe provare dopo la strada del Trono Gay (messo in soffitta da qualche anno).

Ma la rivoluzione a Uomini e donne, a quanto pare, passa anche attraverso la scelta dei concorrenti. Secondo una fonte ben informata, la redazione di Maria sta accarezzando l'idea di far sedere sul Trono - molto ambito da ragazzi e meno giovani - personaggi comuni: idraulici, elettricisti, fattorini. Quindi, i bellocci tatuati, abbronzati e muscolosi - che gravitano attorno alle regole di Instagram - potrebbero ben presto trovarsi di fronte a questa inversione di rotta. Ovviamente, per adesso si tratta soltanto di indiscrezioni: nulla di più. E pare che la De Filippi sia abbastanza convinta di questa nuova formula di Uomini e donne, che resta uno dei programma più seguiti di sempre. Riconfermati anche Gemma Galgani, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

