Milly Carlucci e Amadeus, indiscrezioni in Rai: mossa a tenaglia contro la De Filippi

Rai Uno schiera le corazzate per provare a ridimensionare lo strapotere di ascolti di Maria De Filippi nel sabato sera. Arriva Arena 60, 70, 80, la grande discoteca all’aperto che verrà realizzata all’Arena di Verona e che vedrà alla conduzione Amadeus. Il programma dovrebbe anticipare la messa in onda. Inizialmente il programma era previsto per sabato 2 e 9 ottobre, in prime time su Rai Uno. La dirigenza Rai avrebbe però deciso nelle scorse ore trasmettere la trasmissione da sabato 25 settembre, quindi anticipandola di sette giorni.

La scelta nasce dal fatto che quel giorno avrebbe dovuto andare in onda Da grande, lo spettacolo di varietà di Alessandro Cattelan, che però è stato spostato a domenica sera. Motivo? Preservare Cattelan e non farlo partire con uno scontro con Tu Si Que Vales. Il pericolo di una disfatta sul fronte share e ascolti sarebbe troppo alto.

Secondo indiscrezioni sabato 18 settembre Rai Uno dovrebbe trasmettere un film, probabilmente anticipato da una puntata più lunga dei Soliti ignoti, sempre di Amadeus (chiusura attorno alle ore 22). Il 25 settembre e il 2 ottobre sarà la volta di Arena 60, 70, 80. Tv Blog inoltre afferma che in Rai starebbero spingendo per far sì che Milly Carlucci anticipi l’inizio di Ballando con le Stelle di una settimana. Vale a dire che si starebbe cercando di capire se si può far decollare lo show sabato 9 ottobre. Un’idea sempre nell’ottica di mettere i bastoni tra le ruote alla corazzata Tu Si Que Vales.

