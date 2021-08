Sara Simeoni vuole imitare Tamberi? A 68 anni si lancia sul tappetone: finisce così, attimi di gelo su Rai 2

03 agosto 2021 a

Siparietto divertente con una Sara Simeoni che stupisce tutti. Ospite fissa de Il circolo degli anelli, in onda tutte le sere su Rai 2, la campionessa olimpica alterna pareri tecnici, divertiti duetti con Yuri Chechi e scatenate performance. In particolare è stata l'ultima a scatenare i telespettatori. La Simeoni ha infatti voluto dimostrare - dopo la vittoria dell'oro di Gianmarco Tamberi - come si effettua il salto in alto, disciplina di cui è stata primatista del mondo.

Ed eccola che aiutata da Yuri Cechi si è lasciata andare a qualcosa di impensabile: "Mi avete fatto venire voglia". E a 68 anni si è lanciata sul tappeto con una capriola, dimostrando di vantare la stessa agilità con cui 40 anni fa scavalcava asticelle per vincere l’oro ai Giochi di Mosca.

"Donna di classe, ironica e divertente", si sono scatenati gli utenti. E ancora; "Sara e Yuri sono i Sandra e Raimondo dello sport", ha commentato qualcuno mentre il video diventava già virale: "Il replay che tutti aspettavamo". Poco prima la Simeoni aveva commentato l'oro vinto da Gimbo: "La sua vittoria vale anche di più perché non solo certifica il suo valore, ma è anche un riscatto per ciò che ha passato. Gianmarco ha trascorso anni difficilissimi, avrebbe potuto cedere, decidere di mollare. Invece ha trovato la forza di reagire e ora, insieme a Marcell Jacobs (oro nei 100 metri pochi minuti dopo l’impresa di Gimbo ndr) ha regalato all’Italia una giornata storica".

