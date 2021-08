Stasera Italia, Vittorio Sgarbi e la rivelazione sul vaccino: "Ho parlato col generale Figliuolo"

07 agosto 2021 a

Vittorio Sgarbi torna a parlare del coronavirus, delle vaccinazioni e del Green Pass, ospite di Veronica Gentili nel talk Stasera Italia in onda su Retequattro. Il critico d'arte si sofferma, in particolare, sulla certificazione vaccinale; diventata d'obbligo venerdì 6 agosto. Il Green Pass servirà infatti agli over 12 in zona bianca per l'accesso a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici. Ma anche per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti e in piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso.

"Il Green Pass è semplicemente un documento di identità , rispetto al rischio che qualcuno potrebbe correre per una persona che non è vaccinata. E' anche vero che chi è vaccinato dovrebbe perlomeno sentirsi garantito che un non vaccinato non lo può contagiare, per cui il problema è del non vaccinato", specifica Sgarbi.

"Il non vaccinato però pensa ai rischi ostinatamente ai rischi soprattutto sotto i 30 anni o a 20 anni. Ho parlato per esempio col generale Figliuolo il quale mi diceva che se una ragazza è incinta al nono mese è sconsigliabile che faccia il vaccino. Qualunque rischio di una qualche derivazione imprevista del vaccino, legittima quelli che sono contrari a fare il vaccino sotto i 70 anni. Io ne ho 69 ed è bene che l'abbia fatto", conclude Sgarbi.

