Tokyo 2020, "mai accaduto prima". Disastro Rai alla cerimonia di chiusura: parte l'inno nazionale, e poi...

E cala il sipario. Ma non nel modo migliore. Siamo a Tokyo 2020, atto finale. E la Rai, proprio sul più bello, interrompe la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Il motivo? Mandare in onda la pubblicità. E le emozioni sul finale vanno via improvvisamente. Rewind. Alle 14.13 Rai 2 interrompe la cerimonia delle gloriose Olimpiadi 2020, quelle in cui l'Italia non è mai arrivata così in alto. Questa scelta, al pubblico, è apparsa subito poco chiara e poco comprensibile. La Closing Ceremony, la premiazione degli atleti che hanno conquistato le medaglie nella Maratona Maschile, ha lasciato tutti senza fiato. Si trattava dell’apice dei Giochi Olimpici, un momento molto atteso.

Parte l’inno nazionale kenyota e poi va la pubblicità. A quanto pare non è mai accaduto un break durante cerimonia di chiusura dei giochi olimpici. Eppure non sono mancati commenti grandi sforzi dell’azienda pubblica per queste Olimpiadi, ma sul finale è arrivata una sorpresa senza mezzi termini.

Intanto, in Rai - dopo l’arrivo di Carlo Fuortes si parla del futuro della tv pubblica. A quanto pare i direttori di Rete resteranno saldi fino a primavera 2022: Stefano Coletta, Ludovico Di Meo e Franco Di Mare dovrebbero restare al proprio posto. Potrebbero cambiare i direttori dei Tg. Sembrano questi i prossimi passi di Carlo Fuortes appena arrivato in Rai. Si parla anche di tagli netti. La mannaia del risparmio sta per arrivare in viale Mazzini, una vera sforbiciata con una missione unica: risparmio.

