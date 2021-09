Unomattina in Famiglia, Simona Ventura: "Cosa ho visto a Bergamo", cala il silenzio

18 settembre 2021 a

a

a

Il "miracolo italiano" sul Coronavirus ha spiazzato anche Simona Ventura. Ospite di Unomattina in famiglia su Raiuno, la conduttrice parla ai padroni di casa Monica Setta, Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli della sua nuova trasmissione in rampa di lancio, Citofonare Rai2, e di un progetto che l'ha impegnata in questi ultimi mesi. Una passione che l'ha avvicinata alla storia strappalacrime di Bergamo, la città lombarda diventata epicentro della pandemia di Covid e "simbolo" della tragica prima ondata di morti nella primavera 2020.

Contagi e indice Rt in calo: bollettino confortante per tutti tranne che per una regione. Chi rischia la zona gialla

"Sono sempre molto curiosa e mi annoio facilmente, cerco sempre di fare delle cose nuove per evitare la noia - spiega la popolare SuperSimo -. E’ un po’ di tempo che mi sono inventata questa passione di documentarista, per dei contenuti degli ultimi due anni mi sono imbattuta in una storia molto bella che mi hanno proposto degli alpini sul miracolo dell’ospedale di Bergamo". La storia ha già fatto il giro d'Italia: grazie all'impegno degli Alpini, nei giorni dell'emergenza Covid fu costruito un ospedale in Fiera a Bergamo a tempo di record. Un aiuto concreto a livello sanitario e soprattutto un messaggio di speranza fondamentale per tutta la cittadinanza e per l'intera Lombardia. Lo scorso luglio, a emergenza ospedaliera ufficialmente chiusa, quegli stessi spazi e le attrezzature sono stati smontati e donati al territorio, dalle Rsa alle Asst. Un ultimo capolavoro di solidarietà.

Vende magliette e gadget ai no vax via Telegram. Sconcertante: chi è la mamma di questo 23enne

"E’ stato bello ed emozionante, credo che il nostro sia il Paese più bello del mondo anche se geograficamente molto divisivo", è il commento della Ventura. "E’ stato un record, un ospedale costruito a Bergamo in soli 7 giorni” – ha dichiarato la conduttrice a Unomattina in famiglia citando il capitano Sergio Rizzini. Eppure, in tanti sembrano aver già dimenticato quella impresa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.