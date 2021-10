Striscia la Notizia, Franco di Mare sbrocca: "Mauro Corona? Non sono d'accordo". Bordate alla Rai e fuga in auto

01 ottobre 2021 a

Terzo tapiro d'oro per il direttore di Rai 3 Franco Di Mare. Motivo? Il grande ritorno di due suoi "nemici" in onda sulla sua rete: Mauro Corona di nuovo a Cartabianca e Fedez ospite a Che tempo che fa. Valerio Staffelli di Striscia la Notizia lo ha intercettato in un ristorante a Roma: "Lei è super attapirato. Prima ha cacciato il signor Corona e poi se lo è ritrovato in prima serata con tanto di smoking come se fosse uno 007. Mi sembra che carta bianca ce l'abbia Corona, non lei". Un Di Mare parecchio infastidito ha risposto: "E' stata la Rai che lo ha fatto e la Rai ha deciso poi di riprenderlo. Io sono d'accordo con l'azienda".

"Anche lei, però, che è direttore di Rai 3 era convinto di quello che stava facendo", ha insistito l'inviato di Striscia. "L'azienda ha deciso, per me non ci sono problemi", la risposta. Staffelli poi ha aggiunto:"E invece sulla storia di Fedez? Lei aveva promesso fuoco e fiamme, poi invece domenica il rapper è ospite da Fazio su Rai 3". "Siamo accoglienti, è una maniera per dimostrare che noi non chiudiamo le porte in faccia a nessuno", si è giustificato il direttore. Ma Staffelli ha continuato: "Lei e la Rai avevate preso una posizione rigida nei confronti di Fedez, poi non avete fatto più niente". A quel punto la voce fuori campo del conduttore, Alessandro Siani, ha spiegato: "La Rai aveva querelato Fedez, ma evidentemente la paura dei Ferragnez aveva fatto ritirare la querela".

"Io non c'entro niente, ha scelto Fazio", ha detto Di Mare. "Ma lei è il direttore di Rai 3", ha controbattuto Staffelli. Dopo la consegna del tapiro, la troupe di Striscia ha scoperto che l'auto di Di Mare era parcheggiata in divieto di sosta. E il direttore, dopo essersi reso conto di non poterla raggiungere senza farsi vedere da Staffelli, se la sarebbe fatta spostare da due conoscenti, che l'hanno portata sul retro, dove Di Mare poi si è dileguato.

Qui il servizio completo di "Striscia" sul tapiro a Franco Di Mare

