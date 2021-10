Domenica In, un secco "no": la risposta delle gemelle Kessler sconvolge Mara Venier

03 ottobre 2021 a

a

a

Siamo a Domenica In, il regno di Mara Venier, la puntata è quella in onda rigorosamente su Rai 1 oggi, domenica 3 ottobre. Puntata che si apre col botto, con l'intervista alle gemelle Kessler, Alice ed Ellen, 85 anni portati in modo divino. Un intervista a tutto campo, in cui ripercorrono la loro intera carriera, con battute su Don Lurio, che a lungo lavorò con loro.

Spazio anche per la politica, una battuta su Angela Merkel "Mai incontrata! La rimpiangeremo quando non ci sarà più", spiegano. Dunque, gli esordi, quando a 15 anni lavoravano in un club a Parigi: "Dovevamo lavorare, papà voleva che noi lavorassimo perché lui non lavorava abbastanza per mantenere la famiglia”, ha commentato Ellen. “A 15 anni eravamo due stecche orrende", ha aggiunto strappando una risata a tutti i presenti in studio.

Colpisce, poi, la risposta data da Alice ed Ellen Kessler quando zia Mara chiede se abbiano dei rimpianti per il fatto di non essere diventate mamme. "No", un secco "no". Idee chiarissime per due donne che hanno fatto dell'indipendenza un segno distintivo. Infine, il "segreto" della loro longevità: "Mangiamo tutto, ma non siamo mai ingrassate", rivelano con un sorriso.

