Maratona Mentana, "ora chi lo dice a Cairo?". L'inviata beccata così, Mentana la bastona: "Come la D'Urso"

Non poteva certo mancare la Maratona Mentana in occasione delle elezioni comunali - e quella regionale in Calabria - del 3 e 4 ottobre 2021. Il direttore del Tg di La7 è partito subito con il suo solito parterre di ospiti e soprattutto sugli inviati sparsi in tutti i Comuni più importanti. E ovviamente si sprecano i siparietti orchestrati da Mentana, che ogni tanto si lascia andare a qualche battuta per alleggerire la trasmissione.

In particolare ha suscitato ironia un piccolo episodio verificatosi con l’inviata romana del Tg di La7, che dal collegamento è apparsa sullo schermo con delle luci molto intense: “È qualche giorno che ti vediamo così - ha scherzato Mentana - ma lo sai che da venerdì le bollette sono schizzate del 30 per cento? Chi glielo dice a Urbano Cairo che spendiamo così tanto?”. Il direttore ha strappato le risate degli ospiti, ma il meglio è arrivato subito dopo: “Hai delle luci che sembri Barbara d’Urso”.

