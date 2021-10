Striscia la Notizia, questa roba nelle scuole: mascherine, inchiodato Roberto Speranza

04 ottobre 2021 a

a

a

Striscia la Notizia inchioda Roberto Speranza. Al centro ancora una volta le mascherine "non conformi" prodotti da FCA. Nella puntata del 4 ottobre il tg satirico di Canale 5 ha scoperto che qualche bugia sui dispositivi di protezione individuale rilasciate nelle scuole è stata detta. Non è vero infatti che negli istituti sono ancora in circolazione "solo due lotti" di mascherine difettose. In realtà, i dispositivi di FCA che Moreno Morello – dopo tantissime segnalazioni arrivate a Striscia la notizia – aveva fatto testare da più laboratori, fanno riferimento a due specifici tipi di prodotto.

Fuorionda imbarazzante per Elisabetta Canalis, cosa le esce di brocca: "demolito" il suo stesso programma | Video

La quantità delle mascherine da ritirare dunque è diversa. La conferma in seguito a diverse sollecitazioni è arrivata dal ministero della Salute: "Le mascherine realizzate durante il ciclo produttivo in cui si è riscontrata la criticità sono circa il 10% di quelle prodotte da FCA Italy Spa". Il programma condotto da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani fa allora i conti.

La bestemmiatrice che tiene sotto ostaggio un paese in Liguria? Ecco chi è la "signora"

Se infatti consideriamo che la produzione dell’azienda è di 1 miliardo e 978 milioni di mascherine, significa che i pezzi interessati sono quasi 200 milioni. Le mascherine in questione, prodotte tra le polemiche con il via libera di Giuseppe Conte e Domenico Arcuri e distribuite a scuola con il logo della Presidenza del Consiglio dei ministri, avevano per i test una capacità di filtrazione sotto alla soglia prevista per legge del 98 per cento.

"Già lo dovevamo capire...". Alessandro Siani, battuta ferocissima in prima serata: Diletta Leotta che dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.