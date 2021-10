L'Aria che Tira, Matteo Bassetti contro il Nobel Giorgio Parisi: "Non ho mai sentito un fisico che..."

05 ottobre 2021 a

Giorgio Parisi, fresco Nobel per la Fisica, lo scorso marzo ospite di L'Aria che Tira, aveva criticato la nostra politica sul coronavirus: "La campagna vaccinale italiana è in ritardo", aveva precisato beccandosi i rimbrotti di Matteo Bassetti (infettivologo): "Non ho mai sentito parlare di vaccino dai fisici. Dire che in Inghilterra ha avuto un impatto sulla diminuzione dei contagi solo il lockdown e non le vaccinazioni... se ne assume le responsabilità".

"Io so leggere i dati. La mia specialità come fisico è leggere i dati. I dati inglesi dicono una cosa chiarissima, opposta rispetto a quello che ha detto il dottor Bassetti: la diminuzione dei casi" di covid in Inghilterra "è cominciata prima della campagna vaccinale, che non poteva produrre quella diminuzione dei casi, dovuta essenzialmente ad un lockdown strettissimo che è stato fatto", le parole di Parisi, commentate con una risata da Bassetti, in evidente dissenso rispetto alle posizioni dell'interlocutore.

"Abbiamo capito perché va così la campagna vaccinale in Italia. C’è qualcuno che pensa che in Inghilterra per il calo dei casi è servito solo il lockdown. Bene, se ne assumi le sue responsabilità. Tutto il mondo dice il contrario. Rispetto quello che dice un fisico, ma qui sulla mia scrivania ho due pubblicazioni che parlano dell’impatto straordinario delle vaccinazioni in Inghilterra e in Israele, ma il dottor Parisi dice esattamente l’opposto e sostiene che il merito è del lockdown. Allora non vacciniamo e facciamo i lockdown. Questo è il supporto e il suggerimento di un fisico“, la replica di Bassetti. “No, io ho detto una cosa diversa”, la puntualizzazione di Parisi. "Ho detto che il primo motivo della diminuzione della curva è stato il lockdown. Questo calo è stato poi facilitato dal vaccino, ma non possiamo pensare che la diminuzione di un fattore 10 dal picco ai valori attuali sia data esclusivamente dalla vaccinazione. Il vaccino è efficace adesso, ma un mese fa non c’era. E i casi diminuivano anche un mese fa". Chissà se oggi Bassetti ha fatto i complimenti, magari via social, al Nobel Parisi.

