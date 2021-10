Uomini e Donne, "la cena la paga...": umiliazione in studio, tra Michele e Isabella finisce male

07 ottobre 2021 a

“Mi hai mortificato, Isabella. E ci sono rimasto male”. Michele ha gelato la dama nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi su Canale 5. Il motivo? Lei ha fatto delle rivelazioni scomode sulla loro uscita. In particolare ha detto che lui le ha chiesto dove andare a cena, cercando anche di capire chi dovesse pagare alla fine. Isabella, però, non ha voluto sentir ragioni e ha insistito: "Ma puoi dire ‘Cosa devo fare’ dopo cena? A sessant’anni? Non sei l’uomo che fa per me”.

Sulla questione sono intervenuti anche i due opinionisti storici del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Lei ha dato ragione a Isabella, dicendo che se lui avesse pagato la metà del conto avrebbe fatto più bella figura. Per Gianni Sperti, invece, la dama ha sbagliato: non sarebbe riuscita a mettere a suo agio il cavaliere.

Alla fine anche la padrona di casa, Maria De Filippi, ha voluto dire la sua sull'argomento: "Non ci vedo nulla di male”. Poi ha aggiunto: “Se una donna ha più soldi di un uomo può pagare lei la cena”. Isabella, tra l'altro, è stata protagonista anche di un recente scontro tra Tina e Gemma Galgani. “Sei una grande bugiarda…Sei proprio la vergogna di questo studio…Devi stare solo zitta…”, aveva detto la Cipollari alla dama torinese. Il motivo? Secondo l’opinionista, Gemma avrebbe negato di aver baciato il cavaliere napoletano solo per gettare fango nei confronti della rivale Isabella, che invece ha sempre ammesso di averlo fatto.

