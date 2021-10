In Onda, David Parenzo ammette: "Costretti a cambiare tutto", cos'è successo dietro le quinte

09 ottobre 2021 a

a

a

All'inizio della puntata di In Onda, il programma di David Parenzo e Concita De Gregorio trasmesso ogni week-end su La7, il conduttore ha fatto un importante annuncio ai telespettatori. In particolare, ha spiegato di essere stato costretto - insieme alla sua collega - a cambiare all'ultimo momento il tema che doveva essere al centro del dibattito questa sera. "Avremmo dovuto parlare di populismo - ha detto il giornalista - ma dopo gli scontri a Roma abbiamo deciso di parlare di questo".

Video su questo argomento "Brigatisti coraggiosi? Parenzo-De Gregorio, l'ultimo delirio di quelli che lanciano l'allarme fascismo": Senaldi a valanga

Il riferimento di Parenzo è agli scontri che da questo pomeriggio stanno gettando la Capitale, ma anche Milano, nel caos più totale. Si tratta dei manifestanti no vax e no pass, contrari soprattutto all'introduzione dell'obbligo di presentare il certificato sul posto di lavoro. Una misura che entrerà definitivamente in vigore a partire da venerdì 15 ottobre. Ha fatto parecchio scalpore soprattutto l'assalto alla sede della Cgil a Roma.

L'agghiacciante paragone tra Br e Morisi? Parenzo senza vergogna: ci attacca e lo spiega così

Durante la protesta non autorizzata a Roma a Piazza del Popolo, un corteo dei manifestanti si è diretto sotto la sede romana della Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Migliaia di persone si sono accalcate sotto le finestre della sede del sindacato, tra cori e striscioni. "Nessuno può toglierci il lavoro che ci siamo conquistati onestamente e duramente", "Landini dimettiti", sono le frasi urlate contro il segretario generale Maurizio Landini.

"Basta con questa cazz***". Morisi peggio dei brigatisti? Crosetto distrugge Parenzo: che vergogna questa sinistra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.