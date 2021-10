Tu sì que vales, la Ferilli sbotta contro la De Filippi: "Pensi a rompermi i cog**"

10 ottobre 2021 a

Sabrina Ferilli rimprovera Maria De Filippi. Succede a Tu sì que vales. L'attrice è stata nuovamente vittima di scherzi che l'hanno fatta spaventare. Un piano, per lei, architettato dalla conduttrice di Canale 5: "Maria sei stata tu? Guarda che lo so…". Ma gli scherzetti non sono finiti qui. A un certo punto è entrato in studio un bizzarro personaggio vestito di rosso che ha messo in agitazione la Ferilli. Il concorrente, attraverso un telecomando, ha fatto muovere la poltrona dell'attrice facendola saltare per la paura.

Poco dopo è toccato a Giovannino che ha fatto esplodere un petardo sotto la poltrona della stessa Ferilli. Ecco allora tutta la sua indignazione nei confronti della De Filippi: "Questa è tutta roba tua, tu l’inverno pensi a come rompe i co*** a me a luglio, io te conosco…”.

Poco prima proprio per un'esibizione la Ferilli ha avuto uno scontro con Teo Mammucari. Entrambi concordavano sulla bravura di un concorrente che si è tenuto in equilibrio su dei cilindri sovrapposti e posizionati a 4 metri di altezza circa, un’impresa davvero ardua che ha lasciato senza parole l'attrice. Quest'ultima però riteneva che merito della buona riuscita fosse stata anche la fidanzata. Di diverso parere Mammucari.

