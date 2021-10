Domenica In, la bomba della Carlucci su Morgan: "La nostra storia d'amore oltre i pregiudizi, cosa vi farà vedere a Ballando"

10 ottobre 2021 a

Morgan è sicuramente uno dei colpacci messi a segno da Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le stelle. In molti si chiedono quanto durerà nello show di Rai1, visti i suoi ultimi precedenti televisivi, dove solitamente finisce per litigare con qualcuno e andarsene sbattendo la porta. Mara Venier a Domenica In si è collegato proprio con Marco Castoldi, per cui la Carlucci ha speso parole importanti.

“La nostra è una storia d’amore che viene da lontano - ha dichiarato - ogni anno ci siamo parlati e una volta ha partecipato al programma come ospite speciale”. Poi è stato Morgan ad aggiungere maggiori dettagli: “Non è stato difficile convincermi, mi piace tanto ballare e mi diverto. Poi ho sempre ammirato come Milly crei un clima così caloroso nel programma, è un modello da imitare e una professionista”. Poi ancora la Carlucci si è lanciata in un elogio di Morgan: “Molti hanno dei pregiudizi su di lui, ma io devo fargli i complimenti. Vi farà vedere di cosa è in grado in pista”.

Ed effettivamente pare che il cantante si stia impegnando molto durante le prove: “Per me questo programma è l’occasione di iniziare il ciclo di una nuova vita, e persino di una nuova postura. Grazie agli allenamenti sono soddisfattissimo”.

