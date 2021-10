Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti sfregiato: “Sequestro-lampo”, un risvolto pesantissimo

10 ottobre 2021 a

Vittorio Brumotti ha subito una violenta aggressione, che gli è costata anche una ferita al volo, nel corso di un servizio per Striscia la Notizia in quel di San Severo. L’inviato del tg satirico di Canale 5 era impegnato come al solito nella sua crociata contro lo spaccio di droga nelle città e nei quartieri di tutto il territorio nazionale. La violenza subita da lui e dalla sua troupe almeno non è stata vana, dato che ha portato al sequestro dell’abitazione utilizzata per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita.

Proprio nel quartiere di San Bernardino, quello in cui Brumotti si era recato a documentare la situazione degradante e illegale, la Polizia di Stato ha svolto una massiccia operazione alla ricerca di armi, munizioni, auto rubate e sostanze stupefacenti. Tra le abitazioni perquisite, anche quella finita nelle immagini mandate in onda da Striscia la Notizia: qui si confezionavano e si vendevano le dosi di cocaina. L’immobile - utilizzato dalla cerchia familiare che ha aggredito Brumotti - è stato sequestrato.

Inoltre i poliziotti sono stati attirati da numerose telecamere piazzate all’esterno delle abitazioni di alcuni pregiudicati: ovviamente servivano proprio per segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine. Tali strumenti sono stati rimossi e sequestrati, mentre i proprietari identificati e denunciati.

