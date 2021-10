Scherzi a Parte, Antonella Elia chiusa in una scatola? Finisce male, attimi di terrore: Enrico Papi sotto accusa

11 ottobre 2021 a

“Scherzi a parte ha colpito di nuovo, ma io comunque resisto”: Antonella Elia è stata vittima di uno scherzo in diretta ieri sera su Canale 5. Il conduttore, Enrico Papi, le ha fatto credere di essere la complice di un tranello teso a un altro ospite e così l'ha convinta a entrare in una scatola. Peccato che questa scatola sia poi stata caricata su un’apecar e portata in giro per diverso tempo per le strade di Milano. Una trappola piuttosto cattiva visto che la showgirl ha spesso confessato di soffrire di claustrofobia.

Commentando la puntata andata in onda ieri sera, questa mattina la Elia si è fatta sentire sui social: "Certe volte è molto divertente farsi fare degli scherzi…terribili!". Dopo l'arrivo in studio e la liberazione dalla scatola, però, l'ex opinionista del Gf Vip si è arrabbiata parecchio con il conduttore: "Divertita? Ma proprio per niente. Non verrò mai più qui!”.

In un post pubblicato su Instagram, poi, Antonella Elia ha spiegato che alla fine la verità è una soltanto. E cioè che - a suo dire - la produzione di Scherzi a parte l’abbia presa un po’ di mira perché non riesce davvero a stare senza di lei in studio: “La verità è che non riescono a fare a meno di me!” ha scritto. La showgirl, infatti, era già stata vittima di uno scherzo qualche tempo fa: le avevano fatto credere che il suo fidanzato Pietro Delle Piane avesse baciato un ragazzo (complice dello scherzo).

