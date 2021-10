Uomini e Donne, per Maria De Filippi si mette male: "Né si vedono, né si sentono", accusa senza precedenti

12 ottobre 2021 a

I tronisti e i corteggiatori più giovani di Uomini e Donne non piacciono più. A quanto pare i telespettatori preferiscono di gran lunga assistere alle discussioni tra le dame e i cavalieri del Trono Over. Quando Maria De Filippi introduce il Trono classico, invece, i commenti degli utenti sui social sono sempre negativi. Qualcuno per esempio scrive: "I tronisti peggio di Tinì, ormai non si vedono e non si sentono”. Qualcun altro: “Onestamente i loro troni sono davvero noiosi”. Poi c'è anche chi ha nostalgia dei protagonisti precedenti: “Non esistono più i tronisti di una volta”.

Le dinamiche all'interno del dating show sono indubbiamente cambiate, soprattutto negli ultimi tempi a causa della pandemia. Adesso, per esempio, tronisti e corteggiatori sono tenuti a indossare sempre la mascherina quando sono insieme e perfino a ballare mantenendo un metro di distanza. Ma non è solo questo. Molti appassionati del programma sostengono che i nuovi protagonisti siano più interessati ad avere notorietà e a crearsi un futuro da influencer sui social piuttosto che a cercare l'amore in tv.

Non tutti, comunque, vengono giudicati allo stesso modo. Andrea Orlando, per esempio, sta riscuotendo un notevole successo tra i telespettatori. E' tanta la curiosità attorno alla sua esperienza. Per quanto riguarda gli altri tre tronisti, invece, la situazione è molto diversa. Un trend che ormai va avanti da qualche anno. Lo dimostrano commenti del tipo: "Io non ricordo i nomi dei tronisti, figuriamoci quelli delle corteggiatrici".

