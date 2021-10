Non è l'arena, "chi c'era davvero in piazza". Giletti, scoop-terremoto sugli scontri a Roma: occhio a questo video

12 ottobre 2021 a

Nuovo appuntamento domani, mercoledì 13 ottobre, con Non è l’Arena il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7. Il talk si occuperà della manifestazione no vax con il conseguente assalto alla Cgil. "Chi c’era davvero in quella piazza? C’era una regia negli scontri che hanno portato poi all’assalto della Cgil? E chi è Giuliano Castellino, il leader di Forza Nuova agli arresti per la guerriglia no green pass? Ce lo racconteranno Giletti e la sua squadra con immagini esclusive e documenti inediti", fanno sapere da La7.

In studio per il dibattito Carlo Taormina, Luca Telese, Gianluigi Paragone Sandra Amurri e Francesco Storace. Tra gli ospiti tornerà la vicequestore Nunzia Schilirò all’indomani del provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti. Un altro pezzo di programma si occuperà degli amministratori locali toscani ai vertici della Regione passando per la ndrangheta calabrese, lo scandalo del depuratore e dello smaltimento dei rifiuti tossici.

"Un’inchiesta di Non è l’Arena che romperà quel velo di silenzio calato da tempo sulla vicenda. Siamo riusciti a parlare con alcuni dei principali protagonisti della vicenda: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il consigliere regionale del Pd Andrea Pieroni, la sindaca di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda e l’ex direttore dell’associazione conciatori Piero Maccanti", aggiungono da La7.

