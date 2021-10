Striscia la notizia, Elisabetta Canalis umiliata: "Sai a chi somigli?". E lei reagisce così

12 ottobre 2021 a

Stasera, martedì 12 ottobre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) è stato consegnato il terzo Tapiro d’oro per l’ex velina Elisabetta Canalis. Il motivo? L’incredibile somiglianza con il cantante Fedez, documentata proprio dal tg satirico nella rubrica “Fatti e Rifatti” del 7 ottobre.

"In effetti c’è una somiglianza, bisogna chiedere a mia madre dove ha bazzicato qualche anno fa…", ammette la showgirl a Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la incalza: "Fedez a differenza tua ha un po’ il sedere basso, però potresti scambiarti con lui e fare coppia con la Ferragni, tanto è lei che porta i pantaloni in casa". E Canalis risponde con un appello: "Chiara, facci un pensierino".

La somiglianza con il rapper era nata durante la classifica della rubrica umoristica del programma di Antonio Ricci: "D'altronde, Fedez non è mai riuscito a nascondere del tutto la sua parte femminile. Guardate come sfila compiaciuto con abiti da donna. Del resto lui si fa chiamare Fedez, ma il suo vero nome è... Lucia. E per essere ancora più Lucia, si decora le unghie e si mette anche le sopracciglia finte", aveva scherzato il conduttore Alessandro Siani. Al termine del servizio, veniva mostrata anche la Canalis in "versione Fedez".

