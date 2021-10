Oggi è un altro giorno, Wilma Goich sconvolge Serena Bortone: "Forse gli angeli. Poco dopo la morte di mia figlia..."

13 ottobre 2021 a

Il dramma di Wilma Goich tiene ancora banco in tv. La figlia Susanna è morta ormai un anno e mezzo fa, di tumore, ma la cantante, ex moglie di Edoardo Vianello, non può non parlarne anche a Oggi è un altro giorno, su Rai1. Serena Bortone affronta il tema con tatto, la Goich si apre con sconvolgente trasporto.

"Poco tempo dopo la sua scomparsa ho sognato mio padre. Non lo sognavo da molto tempo", ha rivelato la storica interprete di Se stasera sono qui, di fronte a una Bortone visibilmente commossa. "Indossava un cappotto lungo e si dice che siano gli angeli ad indossare un abito lungo quando appaiono...". Il padre della Goich è morto quando Wilma, oggi 75 anni, era solo una bambina. "Mi ha chiesto un bacio e una preghiera da dedicargli ogni sera - ha proseguito raccontando il sogno -. Credo che mio padre e mia figlia vivano ancora, ma in una dimensione diversa. Susanna è accanto a me: io non posso vederla o toccarla, ma so che vive accanto a me".

"Da quando mia figlia Susanna è morta ho deciso di non cantare più, per ora non me la sento", conclude la Goich, con la Bortone che le confida come molti fan, in realtà, non vedano l'ora di poterla riascoltare. "Me lo dicono in tanti", conferma la stessa cantante, con la Bortone che azzarda: "Sicuramente tua figlia lo vorrebbe". Ma la tragedia evidentemente è ancora troppo recente, e non sempre da un dolore così atroce più nascere l'arte.

