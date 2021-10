Dritto e Rovescio, "l'infiltrato estremista": scoop-Del Debbio, un enorme caso politico

14 ottobre 2021 a

Paolo Del Debbio è pronto a tornare con una nuova puntata di Dritto e Rovescio, che andrà in onda giovedì 14 ottobre in prima serata su Rete4. Ovviamente il tema principale sarà quello del Green Pass - il cui obbligo verrà esteso a tutti i lavoratori a partire da venerdì - e soprattutto della manifestazione romana, sfociata nella violenza fascista e squadrista che ha condotto all’assedio della sede principale della Cgil.

Stando alle anticipazioni, nel corso della puntata ci sarà anche un focus sul rischio di infiltrazioni di frange estremiste nei partiti politici, e questa è forse la principale novità che proporrà Del Debbio rispetto agli altri talk politici andati in onda dopo i fatti di Roma. Fatti che hanno portato a uno scontro piuttosto acceso in aula, in particolare con Giorgia Meloni che ha puntato il dito contro la ministra Luciana Lamorgese e ha accusato di avvertire una “strategia della tensione” contro il suo partito e il centrodestra in generale.

L’obiettivo sarebbe quello di indebolire Fratelli d’Italia, che è attualmente il primo partito italiano con sommo fastidio della sinistra, e soprattutto di condizionare gli esiti dei ballottaggi in due grandi città come Torino e Roma. In particolare nella capitale potrebbe farsi sentire maggiormente il dibattito politico scaturito dalle violenze di sabato scorso.

