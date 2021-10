Porta a porta e Green pass, Bruno Vespa a poche ore dal "lockdown": ospiti Sileri, Mulè e Casasco di Confapi

14 ottobre 2021 a

Sarà ancora il tema dei Green pass obbligatori a dominare la puntata di Porta a porta. In studio e in collegamento con Bruno Vespa, dalle 23.35 su Rai1, Giorgio Mulè di Forza Italia, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, e poi esponenti "tecnici" come il presidente di Confapi Maurizio Casasco, quello di Assoporti Rodolfio Giampieri e di Fiera di Parma Gino Gandolfi. Da venerdì 15 ottobre, il Green pass diventerà obbligatorio sul posto di lavoro e tra proteste e scioperi si teme un vero e proprio lockdown per l'Italia, dai trasporti pubblici ai movimenti sulle autostrade, fino alle serrate minacciate di portuali e trasportatori che rischiano di avere pesantissime ricadute anche sulla grande distribuzione.

