Striscia la Notizia, una terrificante verità sulla pesca della lampuga: orrore nei nostri mari

A Striscia la Notizia si parla di alimentazione e di ambiente. Lo si fa nel tg satirico in onda su Canale 5 venerdì 15 ottobre. E nel dettaglio lo si fa con Max Laudadio.

Nel mirino c'è la pesca della lampuga. E Striscia si chiede se sia effettivamente sostenibile. Il tutto perché online si trovano molte guide relative all'acquisto del pesce derivante da pesca sostenibile. E tra le specie indicate, spesso, appare la lampuga.

Per comprendere se effettivamente la pesca della lampuga sia sostenibile, Max Laudadio incontra Enrico Salierno di Sea Shepaerd. E il quadro che ne emerge è molto distante rispetto a quella sostenibilità di cui si parla in premessa. E, oggettivamente, basta vedere alcune immagini, strazianti, mostrate nel servizio per comprendere quanto di sostenibili vi sia, di fatto, poco e nulla.

