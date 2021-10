Striscia la Notizia, Sansonetti e Meluzzi sconvolgono Veronica Gentili: robe da pazzi, ciò che non avevate visto

16 ottobre 2021 a

Nella rubrica I nuovi mostri di Striscia la notizia, andata in onda su Canale 5 nella puntata del 15 ottobre, tra le cose più terrificanti viste in televisione ci sono Francesca Cipriani e la "pacata" reazione al GF Vip e la dimostrazione di forza dell'esercito della Corea del Nord (oltre alle immancabili liti nei talk politici). Ma andiamo per ordine. All'ottavo posto ci sono Gemma Galgani e Tina Cipollari in uno dei loro tanti siparietti, con la seconda che si tocca il seno per imitare la prima.

Al settimo posto c'è invece Guglielmo Mariotto che canta da Serena Bortone. Una performance "da far scoppiare i timpani". A seguire ecco la rissa tra Piero Sansonetti e Meluzzi a Controcorrente condotto da Veronica Gentili. E ancora, al quinto posto una esilarante e dirompente Francesca Cipriani che al Grande Fratello vip ha una reazione esagerata alla notizia che è arrivato nella Casa più spiata d'Italia il suo fidanzato. La showgirl comincia infatti a gridare "Amore, amore", e per cercarlo quasi distrugge tutta la casa.

Sul podio infine ci sono: Teo Mammuccari ospite di Maria De Filippi, Giuliano Castellino contro la giornalista Rai e al primo posto la dimostrazione di forza di Kim Jong un finita in disastro.

