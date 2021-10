Verissimo, l'orrore subito da Gianluca Grignani: "Quel pedofilo mi ha rovinato la vita. Avevo 11 anni..."

16 ottobre 2021 a

Un'esperienza vissuta da bambino ha cambiato per sempre l'esistenza di Gianluca Grignani: ne ha parlato lui stesso a Verissimo su Canale 5, durante un'intervista fiume con Silvia Toffanin. "Sono stato vittima di un pedofilo, avevo 11 anni e un 18enne mi ha cambiato per sempre - ha rivelato il cantante -. Da bambino ero piuttosto timido, mi piaceva socializzare, ma nel 1982 ho avuto un'esperienza brutta con un pedofilo. Non è così facile da dire, ma queste persone non devono e non vanno perdonate".

Parole choc quelle dell'artista che hanno spiazzato tutti, la conduttrice in primis. Grignani ha spiegato che da quel momento così brutto della sua vita molte cose poi sono cambiate: "Il mio sorriso è cambiato, è diventato molto più amaro. Un fastidio amaro sempre presente e costante nella tua mente e che non mi ha lasciato più. Non è mai andato via del tutto". Nonostante il dramma passato, adesso il cantante si dice orgoglioso di sé e della sua capacità di raccontare la vicenda "con libertà e leggerezza".

Parlando della sua vita di adesso, invece, Grignani ha confessato: "Sono in una fase della vita strana. Sono molto libero ed è per questo che mi emoziono e piango con così tanta facilità davanti a tutta Italia, nonostante la mia figura. Sono pianti liberatori. Finalmente sto bene, sono libero. Credo di essere una persona molto forte e prendo la vita con leggerezza, mi voglio bene. Sto bene con me stesso".

