Scherzi a parte, Cristiano Malgioglio affonda nel lago: chi c'è dietro, "la vendetta di Mediaset"

Francesco Fredella 18 ottobre 2021 a

a

a

Vi ricordate lo scherzo del topo al Gf vip? Signorini si mise ad urlare e Malgioglio a ridere. Ora il direttore di Chi si vendica e, complice di Scherzi a parte, chiama Cristiano Malgioglio per una proposta. “Dobbiamo fare un servizio fotografico sul lago di Como per celebrare Manzoni”, dice. “Che bello”, risponde la Malgy. Alla fine sul lago trova una troupe di Scherzi a parte che gli dice di salire su una barchetta in mezzo al lago. In diretta, però, lo scherzo finisce male con Cristiano per ore in balia delle onde da solo mentre la troupe dice di essere andata a riva per prendere le batterie di un drone.

"Mi dispiace per il cavallo". Alba Parietti umiliata a Tale e quale show: Carlo Conti, adesso è un caso

Poi inizia ad entrare acqua nella piccola barca. Malgy cerca di tappare la falla ma si bagna completamente. “Ho i piedi bagnati, venitemi a prendere”, dice. E poi, ancora: “Adesso Signorini mi sente”. Arrivano i soccorsi e viene trainato, ma va peggio. Le cose non cambiano e il paroliere di Mina urla. Alla fine gli dicono che si tratta di uno scherzo. Ed esplode a ridere.

"Chiamate l'esorcista". Alba Parietti in onda così a Tale e quale show: affronto senza precedenti

La Malgy sta avendo molto successo a Tale quale show. Nella puntata di venerdì, oltre ad aver litigato con la Parietti, ha detto di aver ricevuto un messaggio da Anastacia. Tutto vero: la pop star ha persino “repostato” un video di Malgy. E sui sito le notizie sono praticamente esplodono. Nella prossima puntata cosa combinerà Cristiano? Di sicuro è una garanzia per gli ascolti, da sempre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.