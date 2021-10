Gf Vip, il dramma della principessa Lulù: perseguitata dal maniaco, "pensavo fosse colpa mia"

Francesco Fredella 19 ottobre 2021 a

Scherzi a parte: Lulù, una delle "principesse" e concorrenti del Gf Vip, ha avuto in passato uno stalker. Una notizia che, sicuramente, fa venire la pelle d'oca a tutti. Ora ne parla senza freni durante l'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 lunedì 18 ottobre. “Lo stalker? Pensavo fosse colpa mia”, dice. Un dramma vero e proprio svelato ad alcuni concorrenti del reality: anni fa viene perseguitata nel vero senso della parola da uno stalker.

E Alfonso Signorini vuole parlarne facendo un vero e proprio passo indietro nel tempo. “Ero convinta fosse colpa mia, non ho fatto nulla di male per meritarmi tutta quella cattiveria…”, dice Lulù che vive un vero e proprio incubo, vìsto che questo stalker per anni non le dà pace con insulti e ricatti quotidiani. Ma Alfonso Signorini al GF Vip sottolinea: “Non era colpa tua”.

Successivamente la parola Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 6. E dice a Lulù Selassiè, che continua a colpevolizzarsi per il comportamento passato, di guardare avanti: “So che hai pensato che fosse colpa tua, ma adesso sai che non è vero…Ora Lulù sei diventata una donna più forte…". Poi arriva l'ennesima confessione di Lulù sulle sue sorelle, che restano il punto di riferimento: “Mi hanno aiutata tanto, soprattutto mia sorella Jessica…Devo ringraziarle, senza di loro non so cosa sarebbe successo…”. Un altro momento commovente, pieno di ricordi e di paure che riaffiorano nella mente della giovanissima concorrente del GF vip. Ma Signorini riesce a toccare questo tasto dolorosissimo con tantissima professionalità e delicatezza.

