Ballando con le stelle, questa foto di Iannone e Lucrezia? Il terribile sospetto sulla farsa targata Rai 1

Cosa c’è davvero tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando? Flirt in corso che può sfociare in una storia o solo ammiccamenti e foto buoni per i paparazzi e per la promozione di Ballando con le stelle? La domanda sorge spontanea, dato che nella passata edizione uno dei fili conduttori è stato il rapporto speciale tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: tra i due sembrava potesse esserci qualcosa, invece finito il programma, finito tutto.

“Dalle parti del Foro Italico - scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia - si festeggia per l’ottimo debutto di Ballando con le stelle che ha sfiorato alla prima il 24% di share. Vi ricordate lo scorso anno la finta love story tra Raimondo Todaro e Elisa Isoardi? Gira voce che quest’anno possa essere il turno della coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando, presunto flirt già spinto e chiacchierato con foto ambigue pubblicate dal settimanale Gente”.

Gli scatti a cui fa riferimento Candela sono infatti stati pubblicati poco prima dell’inizio della nuova edizione del talent show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Un programma che si sta rinnovando e svecchiando, puntando anche su un po’ di gossip: tra Iannone e Lando sembra esserci un certo feeling, ma il sospetto che sia “artificiale” viene vedendo com’è andata a finire con Todaro e Isoardi.

