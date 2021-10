Uomini e Donne, Alessia Cammarota perde un figlio per la terza volta: "Mi avete rotto il ca***", drammatico sfogo

Francesco Fredella 21 ottobre 2021 a

La confessione di Alessia Cammarota di Uomini e Donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - fa commuovere tutti. Ora esplode dopo aver perso per la terza volta un figlio che aveva in grembo. Lei, ex corteggiatrice, dice di non voler più leggere commenti pesanti nei suoi confronti. E sbotta: “Mi avete rotto il ca***”. Una vera cannonata contro chi la attacca.

Quello della Cammarota sembra un vero e proprio sfogo. Durissimo. Nei mesi scorsi, insieme ad Aldo Palmeri, ha dovuto attraversare il momento difficilissimo dell'aborto. Si tratta di un momento davvero delicato per una donna, che può lasciare il segno. Purtroppo, però, il popolo della Rete continua ad infierire. Chi pensa che sia di nuovo incinta deve fare i conti con lei, che non vuole toccare un tema così delicato. “Mesi fa è morto il mio terzo figlio“, scrive ai "leoni da tastiera".

“Non si augura a una donna a cui è morto un figlio una gravidanza”, dichiara Alessia, profondamente infastidita. I commenti di questi utenti su una sua ipotetica gravidanza la toccano nel profondo e si nota dalla sua voce. In questo nuovo messaggio, la Cammarrota fa presente che ognuno reagisce a suo modo. “Mi sono rotta il ca..o di sentirmi sbagliata perché non voglio un’altra gravidanza. Mi fate sentire sbagliata, mi avete fatto sentire non al mio posto, mi avete fatto sentire non abbastanza madre”, continua. E cala il gelo. Alessia Cammarota dice, poi, di “non voler essere ancora madre”. Servirebbe, a questo punto, un po' di rispetto per il suo dolore - che deve essere metabolizzato in modo personale e non per forza social.

