Storie Italiane, Eleonora Daniele sbrocca con la Bernardini De Pace: "Non può passare questa roba"

Lite accesa a Storie Italiane. Nella puntata del 21 ottobre del programma di Rai 1 Eleonora Daniele se la prende con l'avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Al centro la violenza sulle donne e la testimonianza di Maria Antonietta Rositani perseguitata, picchiata e bruciata viva dall'ex marito Ciro Russo. Alla donna risponde la De Pace lanciando un messaggio universale e affermando che le donne devono imparare a riconoscere i segnali e a scappare. Un'uscita che non piace alla conduttrice: "No non possiamo dare questo messaggio, non può essere questo un paese in cui diciamo alle donne di scappare, non diamo sempre la colpa alle donne".

Il legale però non ci sta e ricorda che alcune di queste vittime sono cresciute nella violenza e non sanno uscirne. "Io chiedo scusa, ma mi sono accorta tardi che ero vittima di violenza. Mi sono resa conto che c'era violenza quando ha schiaffeggiato mia figlia - replica a quel punto la Rositani -. Le ricordo che se sono qui è perché la giustizia non mi ha aiutato dopo che io ho denunciato per tre volte. Quest'uomo è evaso e io ho telefonato per segnalarlo".

Un racconto che non fa cambiare idea alla donna. "Dobbiamo essere tutti uniti ma non colpevolizzare le donne - sbotta sul concludersi la Daniele -, mi metto dalla parte di donne che hanno subito dalla mattina alla sera percosse per paura. Non tutte le donne hanno la stessa forza, non tutte hanno delle capacità economiche che permettano loro di avere legali specializzati. Alcune hanno paura di perdere i figli. Le donne devono denunciare, ma io non me la sento di colpevolizzare le vittime".

