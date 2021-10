Zelig, per i 25 anni dello show è previsto il ritorno in tv a novembre: ecco come assistere allo spettacolo dal vivo

21 ottobre 2021 a

Sono aperte le vendite dei biglietti per la nuova edizione di “Zelig” che sarà registrata da venerdì 12 a sabato 20 novembre 2021 al TAM Teatro Arcimboldi Milano e andrà poi presto in onda su Canale 5. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21 nelle serate del 12, 13, 16, 17, 19 e 20 novembre. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono pronti a tornare sotto il fatidico tendone. Ad oggi è certo che ci saranno tre prime serate su Canale 5. Sul palco dell’Arcimboldi di Milano si vocifera che per l’occasione saranno ospiti: Checco Zalone, Aldo Giovanni e Giacomo, Giuseppe Giacobazzi, Gioele Dix, Ale e Franz e Maurizio Lastrico.

Nel 1996 Zelig è infatti approdato su Italia 1, in seconda serata con Claudio Bisio e Antonella Elia in veste di conduttori. Solo un paio di anni dopo, con Simona Ventura, si è giunti al prime time. Grazie a ottimi ascolti e a comici che hanno lanciato veri e propri tormentoni, Zelig è poi stato promosso, nel 2003, ed è passato su Canale 5.

Canale 5 festeggia il 25 anni mandando in onda tre prime serate celebrative, a partire dal 18 novembre. Il direttore artistico Giancarlo Bozzo spiega che per questo anniversario, "si riforma la storica coppia Bisio-Incontrada alla conduzione. Ma non vogliamo replicare lo show di allora, stiamo studiando insieme come rinnovarlo. Una voce importante al cambiamento sarà data dalla presenza di nuovi talenti che affiancheranno i nomi storici, gente che in tv pochi o nessuno conosce e che, vi posso assicurare, sono spesso davvero strani e fuori di testa. Non ci saranno gli orpelli – orchestra dal vivo e balletto – delle ultime stagioni, il varietà sarà tutto focalizzato sugli artisti".

