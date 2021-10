Chi l'ha visto, Federica Sciarelli-choc: "Che mer*** sei, ceppo di ca***, farai una brutta fine". La lettera-choc

21 ottobre 2021 a

Federica Sciarelli, nell'ultima puntata di Chi l’ha visto in onda su Rai 3 mercoledì 20 ottobre, ha parlato dell’assalto alla Cgil del 9 ottobre, mostrando il video di un poliziotto in borghese che picchiava un manifestante a terra. Si trattava di un agente che si è presentato in questura dopo la diffusione delle immagini: “Ora è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Se la vedrà con la giustizia”, ha spiegato. In studio, accanto a lei, l’assistente capo della polizia penitenziaria Stefano Pressello, il quale assomiglia per fisionomia proprio a quel poliziotto coinvolta nell’episodio. Da quel giorno Pressello è stato sommerso di insulti e parolacce sui social.

"Voglio leggere queste minacce. So che poi tutti ridono ma queste sono terribili: ‘Ti smer****mo per tutto il mondo – ha cominciato a leggere –. Tutti sapranno che me**a sei, che me**a sei stato… Spero tu ti sia divertito, maestro di questo grandissimo ceppo di ca**o e tranquillo, non toccherò nessun tuo familiare, solo te. Vogliamo solo te'”. Parole che hanno scatenato una reazione sui social. “La Sciarelli che pronuncia 10 parolacce in pochi secondi. Puntata cult da registrare”, ha scritto un utente. Oppure: “La Sciarelli alle 21.36 legge praticamente un vocabolario di parolacce. Puntata frizzantina”.

"Ho saputo tutto questo dai social. Io ovviamente ho denunciato, si tratta di circa 35 persone denunciate”, ha fatrto sapere Presselo, mentre la Sciarelli ha aggiunto: “Tutti questi messaggi senza alcun senso, brutti proprio. Minacciato perché vedono una persona pelata…“, a quel punto è intervenuto il poliziotto: “Beh sì insomma, i tratti somatici”. “Noi l’abbiamo fatta vedere, credo che adesso la pianteranno. Attenzione: tutto questo odio e questa violenza non fa bene a nessun e non ci allontana dal Covid”, ha concluso la conduttrice.

