Striscia la Notizia, Simona Ventura e il ballo sensuale: "Il suo Lato B..."

23 ottobre 2021 a

Anche Simona Ventura è finita nella rubrica "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia. La popolare conduttrice, ora al timone di Citofonare Rai 2 insieme a Paola Perego, si è fatta notare per un ballo piuttosto simpatico nello studio della trasmissione, in onda ogni domenica mattina su Rai 2. La sua performance è subito finita nel mirino del tg satirico di Canale 5. "La Ventura si lancia in un ballo molto sensuale", dice il conduttore, Alessandro Siani, all'inizio del servizio.

E nel frattempo si vede la popolare presentatrice ondeggiare sulle note di "E la luna bussò" di Loredana Bertè, cantata da una cover band in studio. La Ventura, in particolare, si è soffermata soprattutto sul movimento del bacino, muovendolo a destra e sinistra. Allo stesso tempo si vede la collega, Paola Perego, che scoppia a ridere alle sue spalle. "Simona non ha canticchiato e ballato tutto il disco della Bertè, no, si è concentrata solo sul lato B", ha detto alla fine ironicamente Siani.

La nuova trasmissione, Citofonare Rai 2, che è riuscita a mettere sotto lo stesso tetto due note conduttrici del piccolo schermo, pare stia interessando una buona fetta di telespettatori. Va in onda la domenica su Rai 2 a partire dalle 11 e 15. Al momento della sua presentazione, è stato detto: "Due ore tra leggerezza, tradizione, informazione e divertimento. Il tutto durante il più classico degli appuntamenti delle famiglie italiane: il pranzo della domenica e il tempo che lo precede".

